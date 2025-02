Yoo-Gun resgata Baek San das mãos de Joong-won e mais um confronto acontece entre eles Ainda no capítulo desta terça (25), a vice-diretora na NSS faz acordo para o Pentágono ficar com as bombas nucleares; saiba mais Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 25/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h47 ) twitter

Após troca de tiros, Baek San é capturado por Joong-won Divulgação/RECORD

No episódio desta terça-feira (25), na reta final da segunda temporada de Iris - Organização Secreta Coreana, Soo-yeon (Lee Da Haena) segue refém de Joong-won (Lee Beom-soo). Baek San (Kim Young-Chul) invade o local e, após uma troca de tiros, é capturado por Joong-won e torturado para ser obrigado a revelar a localização das bombas nucleares. Joong-won conta que quer as armas para unir as Coreias e formar um grande país socialista.

Baek San revela que não está mais com as bombas. Agora aliada a Yoo-Gun (Jang Hyuk), a parceira de Joong-won reaparece para o antigo chefe e pede desculpas a ele. Mas, na verdade, ela está ajudando Yoo-Gun na missão de pegar Joong-won. Com a ajuda dela, Yoo-Gun entra no local e salva Baek San, que está desacordado.

Os atritos e disputa de poder entre o diretor de segurança e a vice-diretora da NSS só aumentam. Baek San pede para Yoo-Gun desistir de perseguir a Iris, em nome das pessoas que ele gosta. Mas ele segue determinado em acabar com Joong-won. Yoo-Gun revela a Baek San que só vai parar quando pegar Joong-won. A vice-diretora fala para Yoo-Gun que não poderá mais ajudá-lo. Com isso, ele resolve agir por conta própria e compra armas.

Em acordo secreto, a vice-diretora da NSS decide entregar as quatro armas nucleares já existentes para o Pentágono, evitando assim o surgimento de uma guerra.

Joong-won também se arma para encontrar as bombas nucleares em poder da Coreia. Yoo-Gun invade o local onde está Joong-won e um novo confronto entre os dois promete ser ainda mais tenso e ameaçador! O que será que vai acontecer?

