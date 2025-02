Último episódio: Yoo-Gun tenta evitar que Joong-won exploda bomba nuclear em Seul Nesta sexta (28), momentos emocionantes, reviravoltas e acerto de contas com o passado marcam final da temporada de Iris — Organização Secreta Coreana Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 28/02/2025 - 13h29 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h29 ) twitter

Yoo-Gun tenta evitar que Joong-won exploda bomba nuclear Divulgação/RECORD

Nesta sexta (28), vai ao ar o último episódio da segunda temporada de Iris — Organização Secreta Coreana. Com a morte de Baek San (Kim Young-Chul) e do Sr. Black (Kim Kap-soo), Joong-won (Lee Beom-soo) assume a posição do antigo chefe da Iris. Após descobrir que sua mãe foi morta pelo governo norte-coreano, Joong-won mata seu general e leva a bomba nuclear para uma vingança pessoal.

Ele prepara a bomba para destruir a cidade de Seul e começar uma guerra, mas é atingido durante um tiroteio entre agentes da NSS (Serviço Secreto Nacional Sul-coreano) durante uma operação para detê-lo. Mas a arma ainda permanece ativa e não pode ser parada, deixando todos da NSS em alerta máximo.

Yoo-gun (Jang Hyuk) pega um helicóptero e leva a bomba nuclear embora para bem longe do continente, salvando a Coreia do Sul de um grande desastre. Pouco antes da arma explodir, Yoo-gun consegue confessar que ainda ama Soo-yeon (Lee Da Haena). Será que dos dois vão finalmente conseguir ficar juntos? Qual será o futuro da Iris? Não perca o desfecho emocionante e impactante dessa grande história!

Assista ao último episódio de Iris – Organização Secreta Coreana nesta sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD.