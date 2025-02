Soo-yeon não consegue localizar Yoo-Gun, fica abalada e recebe consolo de colega da agência Ainda no capítulo desta quarta (12), IRIS se mobiliza para novo ataque e coloca forças de segurança do Sul em alerta Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 12/02/2025 - 16h36 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h37 ) twitter

Nesta quarta-feira (12), em Iris - Organização Secreta Coreana, a partir das 23h30, logo após o futebol, Ray (David Lee McInnis) revela a Yoo-Gun (Jang Hyuk) sua verdadeira identidade e sua função na NSS. Na conversa, ele ainda conta que, durante um confronto para tentar salvá-lo, Yoo-Gun (agora agente Ken), acabou levando um tiro e perdeu a memória.

A vice-diretora da NSS está preocupada com a missão de Soo-yeon (Lee Da Haena) no Japão. A agente conseguiu entrar em um dos esconderijos secretos da IRIS no local.

Soo-yeon está em busca do paradeiro do agente Ken/Yoo-Gun. Durante sua investigação no Japão, ela chega a encontrar as pessoas que o acolheram, mas em vão, porque elas mentem e afirmam não ter visto Ken pela região. Ela sai desiludida e sem esperança de encontrá-lo vivo.

Em conversa com Baek San (Kim Young-Chul), Soo-yeon desabafa sobre o que encontrou nos esconderijos da IRIS. Ele alerta que a organização terrorista não tem intenção de parar e que o ex-presidente da Coreia do Sul pode estar em perigo.

Com a notícia, a vice-diretora da NSS convoca uma reunião de emergência para evitar qualquer outra falha como a ocorrida na Cúpula da Hungria, e decreta alerta máximo, com reforço de investigação e segurança

O agente da NSS Hyun-woo (Yoon Doo-joon) não desiste de Soo-yeon e decide comprar um anel de presente para ela. Durante o encontro dos dois, ele repara que Soo-yeon está usando a aliança de compromisso de Yoo-Gun e se frustra.

A equipe IRIS é designada para uma missão especial. Yoo-Gun é chamado para uma ação secreta não sancionada e conjunta com a IRIS-Coreia do Norte: “capturar” o general norte-coreano das negociações de paz recentemente propostas.

A vice-diretora da NSS chega ao local onde estão localizadas as armas nucleares. Momentos de tensão no ar rondam as duas Coreias novamente.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.