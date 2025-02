Para vingar morte de sua mãe, Yoo-Gun sai à caça de Joong-won e ambos se encontram em embate marcante Ainda no episódio desta sexta (21), tem espião da Iris infiltrado na NSS e Joong-won promete encontrar as bombas nucleares e explodir Seul Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 21/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h51 ) twitter

Após matar Ray, o alvo de Yoo-Gun agora é Joong-won Divulgação/RECORD

Mais um episódio impactante de Iris - Organização Secreta Coreana. Nesta sexta (21), mais conspirações, ameaças e traições vão dominar o episódio. Após matar Ray (David Lee McInnis), um dos principais líderes da Iris o alvo de Yoo-Gun (Jang Hyuk) agora é Joong-won (Lee Beom-soo) e sua comparsa.

Lembrando que Joong-won é aliado dos interesses da Coreia do Norte e se alia à Iris de conveniência para atacar os sul-coreanos. Com a morte de Ray, ele assumiu papel de destaque na Iris, sem esquecer da sua fidelidade ao governo norte-coreano.

Joong-won é avisado que os agentes da NSS estão atrás dele. Na hora da fuga, acaba se deparando com Yoo-Gun e uma luta intensa começa entre os dois, envolvendo artes marciais. Durante o embate, Yoo-Gun, muito machucado, começa a sentir os efeitos ainda do tiro que levou na cabeça e fica atordoado, fazendo com que Joong-won vença a luta e consiga fugir, deixando Yoo-Gun estirado no chão.

Em conversa com Sr. Black (Kim Young-Chul), chefe da Iris, Joong-won negocia entregar quatro das cinco bombas nucleares, que só Baek San sabe onde estão localizadas.

Ele é cobrado para entregar Baek San. Joong-won ainda promete explodir Seul, capital da Coreia do Sul.

Agindo duplamente, Joong-won usa a influência da Iris para começar a guerra, mas o objetivo dele é fortalecer a Coreia do Norte e logo depois acabar com o grupo terrorista. Em ação decreta pela NSS, Yoo-Gun consegue capturar a comparsa de Joong-won e a interroga, sob tortura psicológica. Yoo-Gun quer se vingar de Joong-won por ele ter matado sua mãe.

Soo-yeon (Lee Da Haena) questiona a vice-diretora se ela está escondendo algo sobre Yoo-Gun. Ela não sabe que Yoo-Gun está agindo em operações secretas da NSS a mando da vice-diretora. Como prova de confiança, a vice-diretora mostra a Soo-yeon uma das bombas nucleares e fica assustada com seu potencial de destruição.

Um dos agentes da NSS é espião da Iris e passa informações confidenciais para Joong-won, o que desperta a desconfiança da vice-diretora. Soo-yeon foi incumbida de descobrir quem é o traidor. A pressão só aumenta e Joong-won pede para sua equipe ficar de olho na NSS e hackear o sistema deles.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente nesta quarta-feira, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após a série Reis.