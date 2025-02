Governo barra operação para levar bombas para os EUA e Sr. Black, chefe da Iris, finalmente é revelado Ainda no capítulo desta quarta (26), vice-diretora da NSS é deportada após ser considerada traidora; saiba mais Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 26/02/2025 - 17h39 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Iris, a vice-diretora da NSS será deportada para os Estados Unidos Divulgação/RECORD

Agora com a existência de bombas nucleares, o clima de tensão só aumenta. No episódio de Iris - Organização Secreta Coreana desta quarta-feira (26), o governo da Coreia do Sul contrata um especialista coreano-americano chamado Anthony Choi. O que ninguém desconfia é que ele, na verdade, é o Sr. Black (Kim Kap-soo), chefe da Iris.

A vice-diretora se encontra com Yoo-Gun (Jang Hyuk) e confessa estar preocupada com o que Baek San (Kim Young-Chul) fará com as bombas nucleares. Segundo ela, os explosivos não podem cair nas mãos da Iris nem de Joong-won (Lee Beom-soo). Por outro lado, Joong-won continua obcecado em encontrar as armas e faz ameaças para conquistar a reunificação da Coreia.

Em reunião de Joong-won com Sr. Black, ele promete que logo estará com as bombas. Joong-won revela que seu objetivo é explodir Seul para que o exército norte-coreano entre em ação. Caso ele consiga cumprir com o combinado, Sr. Black promete uma alta patente a Joong-won.

Como a vice-diretora se opõe a todo esse impasse nuclear, ela tenta entregar as armas nucleares às Forças Armadas Americanas em segredo. Soo-yeon (Lee Da Haena) descobre que a vice-diretora está levando as armas para outro local e avisa o diretor de segurança. Ela sai em ação para tentar contê-la. Acusada de insubordinação e traição ao país, a vice-diretora é forçada a renunciar ao seu cargo como comandante da NSS.

‌



A vice-diretora será deportada para os Estados Unidos. Em conversa com Soo-yeon, ela desabafa sobre seu objetivo e diz entender a ação da agente para detê-la. A ex-diretora ainda avisa que Yoo-Gun quer proteger Soo-yeon, por isso se afastou da amada.

A missão continua! Yoo-Gun continua sendo perseguido tanto por Joong-won como pela NSS, que quer vê-lo longe das operações. Quem vai deter Joong-won? Será que vão descobrir a verdade identidade de Anthony Choi? Não perca os momentos decisivos desta segunda temporada.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD.