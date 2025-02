Soo-yeon é sequestrada e Yoo-Gun sai para procurá-la Ainda no episódio desta segunda (24), a agência investiga quem é o espião da Iris infiltrado na NSS; saiba mais Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 24/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Soo-yeon é sequestrada por Joong-won Divulgação/RECORD

A tensão entre as Coreias continua. Em Iris- Organização Secreta Coreana desta segunda-feira, (24), Yoo-Gun (Jang Hyuk) continua na missão de encontrar Joong-won (Lee Beom-soo), por isso mantém a parceira dele como prisioneira. Acuada, ela abre o jogo e revela que Sr. Black (Kim Kap-soo), chefe da Iris, é o único sobrevivente dos cinco físicos nucleares que Baek San (Kim Young-Chul) assassinou no passado.

Com a notícia, Yoo-Gun pede à vice-diretora da NSS acesso aos arquivos oficiais antigos. Numa disputa interna de poder com a vice-diretora, o diretor de segurança da agência ordena que a equipe encontre Yoo-Gun, que continua prestando serviços de forma especial e discreta.

Yoo-Gun visita o túmulo da mãe e, de surpresa, encontra Baek San no local. Baek San pede para ele parar de ir atrás da Iris. O agente se encontra com a vice-diretora e conta sobre o assassinato dos físicos nucleares. Ela então se reúne com o presidente da Coreia do Sul e alerta que o país precisa proteger a última arma nuclear que Baek San ainda guarda em segredo.

A vice-diretora sugere que as armas sejam desativadas para evitar o estopim de uma nova guerra, mas o presidente quer aproveitar o fato para instalar uma nova ogiva nuclear. O atual presidente sul-coreano quer revelar ao mundo que o país também ganhou acesso à tecnologia nuclear, em parte para ganhar reconhecimento internacional e também para mostrar que eles podem se defender e ameaçar a Coreia do Norte no mesmo nível.

‌



Joong-won pede ao diretor de segurança da NSS que a vice-diretora da agência seja excluída das decisões importantes. Após muita investigação e até o uso de detector de mentiras, ela continua em busca do agente que virou espião da Iris. O diretor de segurança a ameaça e manda ela parar de ajudar Yoo Gun, caso contrário, será presa por traição.

Soo-yeon (Lee Da Haena) é sequestrada por Joong-won. Yoo Gun vai atrás do inimigo para salvar a amada. Joong won descobre que as armas nucleares estão em poder da Coreia do Sul. O objetivo dele é usar Yoo-Gun como isca para atrair Baek San.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.