Iris sequestra Yoo-Gun e exige troca com Baek San, que continua sob proteção da NSS No episódio desta segunda (17), Soo-Yeon revela a Baek San que ele é pai de Yoo-Gun durante encontro marcante Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 17/02/2025 - 15h50 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h50 )

A Iris sequestra Yoo-Gun e o mantém refém, exigindo troca com Baek San Divulgação/RECORD

Nesta segunda-feira, (17), Iris - Organização Secreta Coreana começa com a adrenalina nas alturas! Após Yoo-Gun (Jang Hyuk) se lembrar do seu passado, ele tenta fugir, mas é resgatado por Ray (David Lee McInnis), que quase o mata.

Sr. Black (Kim Kap-soo), líder da Iris, quer mantê-lo vivo e usá-lo como troca por Baek San (Kim Young-Chul), que continua sob proteção da NSS. Vale lembrar que Baek San guarda o segredo da localização das armas nucleares da Coreia, uma informação valiosa para ambas as partes.

Soo-yeon (Lee Da Haena) sobrevive ao tiro do amado por estar com colete à prova de balas e continua sob cuidados médicos. Após o ocorrido com Soo-yeon, o diretor de segurança da agência NSS expõe a todos que, agora, Yoo-Gun será tratado na Coreia do Sul como terrorista, mas ela, ainda apaixonada, rebate afirmando que o namorado não a reconheceu durante o reencontro porque está com amnésia.

A Iris sequestra Yoo-Gun e o mantém refém, exigindo troca com Baek San. Caso a NSS aceite a proposta, a Iris se compromete a parar com os ataques. Mas, do contrário, promete uma nova onda de terror.

‌



Como chefe de segurança da Coreia do Norte, Joong-won (Lee Beom-soo) faz jogo duplo e tenta, por fora, contato com a Iris para investigar o que Baek San sabe de tão valioso. A vice-diretora da NSS afirma oficialmente que vai cumprir a troca mas, nos bastidores, tem outro plano: não entregar o Baek San e recuperar Yoo-Gun de qualquer jeito. Por ordem de Joong-wo, sua agente consegue invadir os servidores da NSS para buscar informações secretas sobre Baek San.

Em um encontro marcante, Soo-yeon revela a Baek San que ele é pai de Yoo-Gun. Sensibilizado, ele se emociona e entende a razão de possuir tanta afinidade com o rapaz. Com isso, Soo-yeon pede para Baek San aceitar a troca de reféns, mas ele impõe condições. A NSS começa a preparar o plano e marca local e hora para a entrega de Baek San. Só que tudo pode acontecer. Momentos de tensão vão marcar o encontro entre a NSS e membros da Iris. Será que esse acordo vai mesmo ser cumprido?

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.