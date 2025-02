Yoo-Gun descobre que Anthony Choi é, na verdade, o próprio Sr Black e conta para Soo-yeon Ainda no capítulo, Baek San e Sr Black negociam entrega de bomba e algo surpreendente acontece. Não perca os momentos decisivos da reta final da temporada! Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 27/02/2025 - 15h58 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h58 ) twitter

Momentos decisivos marcam a reta final da segunda temporada de Iris na RECORD Divulgação/RECORD

Acerto de contas, tensão e muita adrenalina marcam o penúltimo episódio da segunda temporada de Iris - Organização Secreta Coreana, no ar nesta quinta-feira, (27). Yoo-Gun (Jang Hyuk) e Soo-yeon (Lee Da Haena) conversam, mas algo na relação entre os dois já não é mais a mesma, depois que ele levou um tiro na cabeça. Apesar disso, a amizade e cumplicidade permanecem. Yoo-Gun pede ajuda a ela para ter acesso ao HD sobre o Baek San (Kim Young-Chul), que está em poder da NSS.

Baek San pede desculpas a seu filho Yoo-Gun e insiste para que ele desista da vingança e passe a ter uma vida normal com Soo-yeon. Em um momento tenso, ele se encontra com Sr. Black (Kim Kap-soo) e promete entregar a arma que falta, que ainda está em sua posse, em troca de Joong-won (Lee Beom-soo). No encontro, o ex-diretor da NSS ainda revela que se arrependeu de não ter matado Sr. Black no passado, quando assassinou os outros físicos nucleares.

Yoo-Gun descobre que Anthony Choi é, na verdade, o próprio Sr Black e conta para Soo-yeon. Assustada com a informação, ela avisa o diretor da NSS, deixando todos da agência em pânico com a informação e se sentindo enganados por negociarem com um terrorista. Baek San se comunica com Sr Black e avisa sobre a localização da bomba.

Em uma conversa emocionante, Baek San liga para Yoo-Gun, chama-o de filho e ainda chora ao dizer que gostaria de ter sido um bom pai para ele. Joong-won desconfia que Sr. Black está armando algo contra ele. Yoo-Gun tenta chegar ao local da bomba antes do Sr. Black. Com a chegada de Yoo-Gun, Sr. Black ameaça Baek San, que está com um detonador da bomba em mãos. Algo inesperado e surpreendente acontece. Momentos decisivos nessa reta final da temporada. Não perca!

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.