Em missão no Japão, Soo-yeon entra em choque ao descobrir que Yoo-Gun está vivo No episódio de Iris dessa quinta (13), 'sumiço' de general norte-coreano faz Coreia do Sul emitir alerta máximo de guerra; saiba mais Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 13/02/2025 - 16h03 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h19 )

Soo-yeon fica paralisada ao dar de cara com Yoo-Gun em missão Divulgação/RECORD

Muita adrenalina, tensão e emoção no episódio de Iris - Organização Secreta Coreana desta quinta-feira, (13), a partir das 23h45. Joong-won (Lee Beom-soo) finge fazer parte da estratégia de segurança do general norte-coreano, mas isso é apenas um blefe elaborado para estimular conversas de guerra entre o Norte e o Sul.

Yoo-Gun (Jang Hyuk), ou agente Ken, se infiltra com sucesso no local secreto onde o general norte-coreano está escondido e ajuda a “sequestrá-lo”, dando assim a Joong-won a desculpa para declarar o incidente como um ato de guerra, provando que ele não tem medo de lançar armas nucleares ao preparar seus mísseis.

A tensão entra as duas Coreias só aumenta. A vice-diretora da NSS, como chefe de segurança da Coreia do Sul, entra em embate com Joong-won, que faz várias exigências e ameaças a ela depois do “suposto’ sumiço do general.

Em outra ação armada por Joong-won, parte da delegação norte-coreana morre sufocada por gás, aumentando ainda mais a chance de guerra. A Coreia do Sul entra em alerta máximo de segurança, depois da ameaça de ataque por míssil.

Enquanto isso, durante uma missão investigativa no Japão, Soo-yeon (Lee Da Haena) encontra pistas que a levam a um armazém onde ela é confrontada por agentes da Iris. No entanto, seu maior choque é encontrar Yoo-Gun lá. Será que ele vai se lembrar dela ? Prepare-se para esse reencontro emocionante!

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.