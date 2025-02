Yoo-Gun e Ray entram em um embate histórico em Iris Ainda no episódio desta quinta (20), vice-diretora da NSS localiza algumas das bombas nucleares reveladas por Baek San Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 20/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h45 ) twitter

IRIS invadem paróquia e fazem reféns em troca da libertação de Ray Divulgação/RECORD

No episódio de Iris - Organização Secreta Coreana, desta quinta (20), Joong-won (Lee Beom-soo) tem a missão de resgatar Ray (David Lee McInnis), que foi capturado pela NSS. Para isso, mais uma operação perigosa em jogo.

Membros da Iris, liderados agora por Joong-won, invadem uma paróquia, cujo padre é irmão de Soo-yeon (Lee Da Haena), para forçar a entrega de Ray. Uma intensa troca de tiros acontece dentro do local. A NSS aceita entregar Ray, mas Yoo-Gun (Jang Hyuk) chega e invade a paróquia. Pressionados a reagir, os membros da Iris matam o padre e Soo-yeon fica desesperada com o falecimento do irmão.

Após o ocorrido, eles saem em fuga e uma longa perseguição começa. Vendo a tristeza de sua amada Soo-yeon, Yoo-Gun sai atrás de Ray e os dois entram em um embate histórico, um verdadeiro acerto de contas. Após muita rivalidade, Yoo-Gun mata Ray sem piedade.

Joong-won é cobrado pela Coreia do Norte para encontrar Baek San (Kim Young-Chul), pois só ele tem a localização das armas nucleares. Em uma operação secreta, a vice-diretora da NSS vai até o local revelado por Baek San para se certificar onde estão as cinco bombas, mas só encontra quatro delas.

‌



O lugar exato da última bomba ainda é mantido sob sigilo por Baek San. Paralelamente, Yoo-Gun segue na mira para caçar Joong-won, seu novo alvo, depois da morte de Ray.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente nesta quarta-feira, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após a série Reis.