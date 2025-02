Soo-yeon pressiona Baek San para que ele revele segredos do passado com Yoo-Gun Ainda no episódio desta terça (11), agentes da NSS vão em busca de esconderijos da Iris no Japão Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 11/02/2025 - 16h37 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Soo-yeon descobre um diário com informações antigas que envolvem os pais de Yoo-Gun e Baek San Divulgação/RECORD

No episódio de Iris — Organização Secreta Coreana desta terça-feira, (11), a partir das 23h45, Yoo-Gun (Jang Hyuk) se recupera do ferimento da cabeça, embora tenha perdido a memória. Aproveitando sua amnésia, Ray (David Lee McInnis), falsamente, diz que Yoo-Gun agora é um dos membros da Iris, com o codinome de agente Ken. Desconcertado, ele age como se o passado não existisse. Mas, no momento de atirar em um inimigo, ele paralisa e não cumpre as ordens de seu superior.

Enquanto isso, Soo-yeon (Lee Da Haena) está confiante que o Yoo-Gun está vivo, não desiste das investigações e promete para a mãe dele que vai trazê-lo de volta para casa. Na luta para encontrar novas pistas que revelem o paradeiro do namorado, ela descobre um diário com informações antigas que envolvem os pais de Yoo-Gun e Baek San (Kim Young-Chul).

Um colega de agência se aproxima de Soo-yeon e tenta confortá-la nesse momento difícil sem Yoo-Gun, levando-a para passear e jantar, mas ela quer apenas uma amizade, sem perspectiva de engatar um novo romance.

Os agentes da NSS viajam para o Japão em busca de mais provas para elucidar o que aconteceu durante a Cúpula das Coreias e o ataque a Yoo-Gun. Eles já possuem a informação de alguns esconderijos da Iris no Japão e vão tentar entender quais as ligações entre seus principais líderes. Soo-yeon resolve voltar para o Japão em busca de mais notícias de Yoo-Gun.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.