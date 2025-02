Tiro em Soo-yeon faz despertar lembranças de Yoo-Gun e agentes da IRIS tentam matá-lo Sob ameaça de míssil, serviço secreto do sul faz acordo para tentar frear guerra entre as Coreias Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 14/02/2025 - 16h12 (Atualizado em 14/02/2025 - 16h12 ) twitter

Agentes da IRIS tentam matar Yoo-Gun Divulgação/RECORD

O episódio de Iris - Organização Secreta Coreana desta sexta-feira (14) está imperdível! Após Soo-yeon (Lee Da Haena) ficar em choque ao reencontrar Yoo-gun (Jang Hyuk) e levar um tiro dele, ela se desespera e chora de dor na frente do amado. Yoo-Gun, sem memória, fica confuso, não entende a reação dela e foge. A equipe da IRIS querem acabar com ela, mas os agentes da NSS chegam bem a tempo para socorrê-la.

A vice-diretora da NSS (Serviço Secreto Nacional Sul-coreano) se reúne com Joong-won (Lee Beom-soo) e conta que descobriu que a IRIS está envolvida tanto nos ataques à delegação do Norte como nos acontecimentos da Cúpula das Coreias, realizada na Hungria. Enquanto isso, a Coreia do Sul vive momentos de tensão com a possibilidade de um ataque a míssil.

Como resposta, a Coreia do Sul revela que possui a localização das armas nucleares e ameaça Joong-won, que faz jogo duplo com o Norte e a IRIS. A vice-diretora coloca Joong-woo em um esconderijo e ambos acertam uma cooperação para pegar a IRIS.

E ainda: Joong-woo revela à vice-diretora da NSS que Yoo-Gun está vivo e trabalhando para a IRIS.

‌



O tiro em Soo-yeon mexeu com as emoções de Yoo-Gun e fez despertar suas lembranças lentamente. Ele chora e se culpa. Os agentes da IRIS logo percebem que sua amnésia está diminuindo e mandam matar Yoo-Gun para evitar mais problemas. Sentindo-se ameaçado, Yoo-gun tenta escapar, mas é capturado por Ray e sua equipe. Será que vai reagir como agente da NSS ou da IRIS?

IRIS – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.