Fran nega acusações de Eros e alfineta Carol e Radamés: 'Farinha do mesmo saco' | Live do Eliminado

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (23), com Francine e Júnior, a influenciadora negou algumas acusações feitas por Eros e Gi Prado sobre seu jogo e postura dentro da Mansão Power. “Não respeito a opinião do Eros”, disparou ela após tomar conhecimento das falas do humorista. Fran então explicou quais casais faziam parte de seu grupo, disse que Bia e Gui não jogavam com eles e, ainda, comentou o atrito que teve com Carol. “Para mim, é farinha do mesmo saco”, disse ela sobre a judoca e o marido Radamés.