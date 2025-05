‘A Carol é a que mais provoca aqui’, afirma Fran sobre jogo da judoca | Power Couple

A formação da DR aconteceu nesta quarta-feira (21), mas horas antes as conversas sobre a votação já rolavam pela Mansão. No Quarto Cupuaçu, Everton comentou com Fran e Júnior sobre o fato de Gretchen montar seu jogo baseada nas leituras que tem das estratégias dos outros participantes. Logo em seguida, eles falaram da forma como Carol provoca os seus adversários.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!