‘A gente já espera que ela manipule todo mundo’, diz Adriana sobre Carol | Power Couple

Ana Paula e Adriana avaliaram a conversa de Victor com Carol, Radamés e Rafa na sala. “A gente já espera que ela manipule todo mundo”, opinou a corretora de imóveis. Ela e a empresária comentaram sobre a saída de Gi e Eros ao invés da judoca e do jogador de futebol. “Não tiveram posicionamento e saíram só por causa disso. Eu quero acreditar nisso”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!