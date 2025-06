'A gente perdeu muito tempo', diz Rafa | Power Couple

O pós-prova balançou a casa. Enquanto Nat e Eike, que foram vetados do desafio, torciam para Adriana e Dhomini ganharem a imunidade, Tali e Rafa demonstraram preocupação. A produtora e o jornalista dialogaram com seus aliados e perceberam que mandaram mal na prova. "A gente perdeu muito tempo", disse Rafa. Ou seja, o péssimo desempenho pode colocar o casal na reta da DR.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!