‘A guerra está decretada, nem comida querem comer mais’, diz André | Power Couple

O clima na Mansão Power vai ficando cada vez mais tenso conforme o desenrolar do jogo. Alguns casais se recusaram a comer os alimentos preparados pelos seus adversários. “A guerra está decretada, agora nem comida eles querem comer mais”, disse André para Carol e Radamés ao entrar no Quarto Abacaxi. Quem comeu, se deliciou com o feijão de Sílvia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!