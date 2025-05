‘A Mansão é nossa’, brinca Ana Paula após festa | Power Couple

Ana Paula continuou no clima de alegria após o fim da festa Melancia. A modelo fitness entrou na Mansão e começou a gritar e pular no sofá, em um “momento de afogar as mágoas”. A parceira de Antony revelou que sentiu muito a saída de Fran e Junior e Gretchen e Esdras no mesmo dia e que a festa foi um misto de alegria e tristeza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!