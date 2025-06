'A única chance é a gente ganhar a Prova dos Casais', diz Eike | Power Couple

Logo após a realização da Prova dos Casais, os aliados logo trataram de se juntar e falar sobre o que poderá ocorrer na formação da DR! Em conversa na mesa com Adriana, Dhomini e Nat, Eike afirmou que a única forma deles quatro se livrarem da dinâmica da eliminação é ganhar a atividade em dupla. "A única chance é a gente ganhar a Prova dos Casais e defender vocês com as esferas, pra gente não ter esse sofrimento", disse o ator. "O que for melhor, vai acontecer", completou Adriana.



