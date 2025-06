Adriana acredita que irá para a próxima DR com Ana Paula e Antony e Nat e Eike | Power Couple

O clima da festa passou e agora os participantes precisam focar no novo ciclo que se inicia. Os casais acordaram neste sábado (7) já pensando nas estratégias para os próximos passos dentro do jogo. Preocupada com a DR, Adriana acredita que ela e Dhomini, Ana Paula e Antony e Nat e Eike serão os alvos do grupo rival.



