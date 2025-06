Adriana desabafa com Silvia sobre embate com Cris e Kadu | Power Couple

No dia seguinte após se desentenderam, Dhomini pediu para que Silvia conversasse com Adriana, já que a mesma estava evitando falar com ele. Na Suíte Power, a corretora de imóveis desabafou com a produtora de eventos sobre seu embate com Cris e Kadu. Após essa conversa, a esposa de André revelou tudo o que ficou sabendo para Carol e Tali.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!