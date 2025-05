Adriana e Dhomini afirmam que Sílvia joga sozinha | Power Couple

Durante o "Quebra Power" deste domingo (18), Adriana e Dhomini reforçaram que, aparentemente, Sílvia joga sozinha e André deveria se esforçar mais para ajudar sua companheira no jogo. Como réplica, André disse que respeita a opinião do casal, mas que não citou o nome deles. Ao final da fala, Sílvia ainda reforçou que não existe isso de gostar mais de um do que do outro: "Quem não gosta do meu marido, também não gosta de mim".



