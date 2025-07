Adriana e Dhomini encaram Prova dos Casais; veja desempenho | Power Couple

Adriana e Dhomini foram o segundo casal a se desafiar na Prova dos Casais. Os participantes precisavam atravessar os corredores no menor tempo possível, mas as portas só poderiam ser abertas com as ferramentas específicas, que estavam guardadas na caixa de areia. A corretora de imóveis mostrou entrosamento com o marido e deu o máximo de si na última prova, que garante vaga na final. Confira como foi o desempenho da dupla!



