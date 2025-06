Adriana e Dhomini são alvos de Carol e Radamés e Rayanne e Victor | Power Couple

O tempo passa, mas tem coisa que não muda. No início da dinâmica que forma a DR do ciclo, Carol e Radamés foram os primeiros a votar e, sem surpreender ninguém, optaram por Adriana e Dhomini. Na sequência foi a vez de Rayanne e Victor, que fizeram o mesmo. Na hora da réplica, a corretora de imóveis e o empresário mantiveram a postura e disseram que já esperavam esses votos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!