Adriana e Dhomini são os vencedores da Prova dos Casais| Power Couple

Após o fim da Prova dos Casais, o resultado foi dado para todas as duplas na sala. Por uma diferença de 11 segundos do segundo colocado, Adriana e Dhomini venceram a prova, levaram R$ 20 mil na conta do jogo e ainda estão imunes. Por outro lado, Bia e Gui não foram nada bem. O jovem casal concluiu a prova em 11 minutos e 39 segundos, foram a pior dupla e, por isso, estão automaticamente na DR. Eles enfrentarão a dinâmica pela primeira vez.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!