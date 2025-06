Adriana fica surpresa de ver rivais preparando o almoço | Power Couple

As questões da cozinha continuam rendendo conversas entre os casais. Adriana comentou com Nat e Eike o fato dos rivais terem preparado um almoço para todo mundo e que era a primeira vez que ela presenciava isso. Mais tarde, a corretora de imóveis revelou ter ficado surpresa ao ver Carol defendendo-a após uma fala de Victor.



