Adriana tenta entender a justificativa de voto de Cris em Everton e Emilyn | Power Couple

Everton e Emilyn comentaram com Adriana e Dhomini como se sentiram em relação a justificativa de voto de Cris na formação da última DR. O apresentador de rodeio se emocionou na conversa e, com isso, a corretora de imóveis se sentiu culpada por não ter defendido Everton no momento. Depois dessa conversa, a esposa de Dhomini falou com Cris para tentar entender o motivo do voto.



