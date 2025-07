Aliados falam sobre proximidade com Adriana e Dhomini dentro da Mansão | Power Couple

O trio de aliados se reuniu na parte de fora da Mansão para conversar sobre a aproximação com Adriana e Dhomini na reta final do jogo. Carol afirmou que, mesmo com tudo que aconteceu entre ela e o apresentador, não deixaria o casal adversário excluído, mas que não tem intenção nenhuma de ter amizade com os rivais. Os casais aliados ainda debateram sobre os favoritos à conquista do reality, mas chegaram ao consenso que dentre as quatro duplas remanescentes, qualquer uma poderia levar o prêmio.



