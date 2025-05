Alta tensão! Entenda a dinâmica da primeira Prova dos Casais da temporada | Power Couple

Nesta quinta-feira (1º), a famosa prova dos choques voltou com tudo no Power Couple. Rafa Brites e Felipe Andreoli mostram aos participantes a dinâmica, em que cada dupla teve que se dividir entre o “orientador”, posicionado na base de choque, e o “orientado”. O objetivo foi fazer com que o companheiro, vendado, localizasse e quebrasse uma das pinhatas no alto do campo de provas. No entanto, se o participante encostasse ou atingisse uma pinhata errada, além de receber penalidade no tempo final, seu parceiro toma um choque. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!