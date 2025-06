Alta tensão! Prova das Mulheres necessita da velocidade das esposas | Power Couple

A Prova das Mulheres precisava que as esposas fossem um tanto quanto ágeis para que os maridos não tomassem choques. Com uma retroescavadeira, elas precisavam derrubar cinco caixas de energia para finalizar a prova. O primeiro casal foi Silvia e André, e a prova não durou um minuto, já que, no primeiro choque, André desistiu. "Não tem sentido eu ficar ali tomando choque e eu vendo que ela não ia cumprir", disse o motorista. Na sequência, Cris tomou à frente da retroescavadeira, e Kadu ficou na gaiola. A influenciadora demorou para pegar o jeito, mas no final, ela usou a estratégia de rodas do maquinário e conseguiu derrubar as caixas. Logo após, Emilyn tinha a difícil missão de não deixar seu marido tomar tantos choques. Na base da pressão, Emilyn concluiu a prova em três minutos e dez segundos, e eles conseguiram concluir.



