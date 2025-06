Ana Paula e Antony abrem as Esferas do Poder | Power Couple

As Esferas do Poder dessa semana podem movimentar a votação, e consequentemente, a formação da DR desta quarta-feira (4). Ana Paula e Antony terão que escolher entre duas opções: escolher um casal para imunizar, ou escolher um casal para que a cada voto que levar, ele terá peso dois. Qual será a escolha da empresária e do modelo?



