Dhomini e Eike conversaram sobre o novo posicionamento de Kadu no jogo e também como o casal Furlan distorce as informações. Já no Quarto Abacaxi, Ana Paula e Antony começaram a analisar o novo cenário do jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!