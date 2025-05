Ana Paula e Antony escolhem Victor e Rayanne em dinâmica por não serem sinceros | Power Couple

A justificativa de Ana Paula e Antony para a escolha de Rayanne e Victor na dinâmica 'Quebra Power' foi direta: a sinceridade. Durante a explicação, o modelo destacou que o comportamento do casal tem causado incômodo, especialmente após a votação da última DR, que serviu como estopim. "Aqui a gente tem que se preocupar com jogo, saldo, esferas... e ainda tem que se preocupar com pessoas falsas? Que te abraçam pela manhã e, horas depois, votam em você por um motivo pífio?", desabafou Antony. Em sua defesa, Rayanne explicou o motivo da decisão: "A única razão que tivemos para votar em vocês foi porque o Antony não nos dirigiu a palavra."



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!