André e Cris analisam se Eike irá jogar com Dhomini | Power Couple

O programa desta sexta-feira (06) começa mostrando como estavam os ânimos dos casais antes da eliminação de Emilyn e Everton. Depois da despedida das duplas que estavam na berlinda, André comentou com Cris sobre o fato de Eike estar mais tendencioso a jogar com Dhomini. Já no momento em que os casais da DR responderam perguntas polêmicas, Ana Paula não gostou de uma das respostas de Carol.



