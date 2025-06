Antony provou que é multitarefas e concluiu, com um certo sufoco, a Prova dos Homens. Enquanto lia as perguntas, Ana Paula se irritou com os erros do marido. Também foram a vez de Sílvia e André e Tali e Rafa, que receberam a Herança da DR e tiveram de dar all in.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!