Apontamento de Adriana e Dhomini gera confusão generalizada | Power Couple

No Quebra Power desta semana, os casais precisaram dar uma gongada em outra dupla, ou seja, dar um puxão de orelha por estarem passando vergonha no jogo. Adriana e Dhomini foram os primeiros e decidiram apontar Rayanne e Victor, uma vez que a corretora acredita que o ator tenha influenciado Kadu a brigar com eles. O apontamento gerou uma confusão generalizada. Depois de acalmarem os ânimos, Nat e Eike gongaram Carol e Radamés, perguntado se o casal já tinha o chamado por um apelido específico.



