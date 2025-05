Após a Prova dos Homens, veja como ficou o ranking de saldos da semana | Power Couple

A Prova dos Homens demonstrou que as duplas precisam dialogar mais sobre quais são as prioridades do casal. O reflexo foi a conclusão da atividade. Apenas Rayanne e Victor conseguiram acertar pelo menos 4 e concluíram à atividade. A miss apostou R$ 28 mil e fez com que o casal disparasse na liderança do ranking de saldo da semana. Com isso, os atores tiveram o poder de vetar uma dupla da Prova dos Casais desta quarta (28), e os escolhidos foram Emilyn e Everton.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!