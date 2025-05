Após resultado da Prova dos Casais, duas duplas vão direto para DR | Power Couple

Logo após o resultado da Prova dos Casais, duas duplas garantiram vaga na primeira DR da temporada. Ana Paula e Antony tiveram o maior tempo para finalizar a participação no desafio do choque, com duração de 12 minutos e 10 segundos, e foram os primeiros a ocupar a vaga. Com a vitória de Fran e Junior, Giovanna e Diego, que estavam na penúltima posição do ranking, também caíram na votação do público.



