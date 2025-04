Apostas, DR e provas: relembre como funciona as dinâmicas do Power Couple

Chegou a hora de relembrar as dinâmicas do Power Couple e, neste ano, com novidades. Rafa Brites e Felipe Andreoli explicaram como funcionam as apostas dos casais e como a DR da semana é formada. Eles também revelaram que, nesta temporada, haverá uma surpresa: as Esferas do Poder. Elas prometem mexer nas estratégias do game e só poderão ser adquiridas durante o Quebra-Power, um quadro que acontecerá aos domingos à tarde. Entenda!



