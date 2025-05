Assuntos mal terminados movimentam a manhã da Mansão| Power Couple

Esta quinta-feira (29) começou com assuntos não encerrados do dia anterior. No Quarto Kiwi, Carol, Radamés, Tali e Rafa comentam sobre Silvia e André terem queimado voto em Cris e Kadu. Em dado momento, Everton entrou no quarto para conversar com eles sobre a situação da noite anterior e por um ponto final na história. Contudo, a presença de Tali fez com que o apresentador voltasse atrás, deixando a judoca irritada. Carol disse que nesses momentos, a vontade é de falar em outro tom: "Não, eu não converso mais a sós, porque vocês são muito maldosos". "Só que nessa, o Dhomini foi e puxou ele para o lado dele e ele foi. Aí Dhomini e Adriana fizeram a cabeça dele e ele se afastou da gente", finalizou a atleta.



