Bia e Gui pedem para conversar com casal Furlan após embate no Quebra Power | Power Couple Nat aconselhou Bia a não esperar muita coisa da conversa com a judoca

Na TV|Do R7 27/05/2025 - 00h55 (Atualizado em 27/05/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share