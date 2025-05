Brincadeira de criança define o destino dos casais nesta semana| Power Couple

A Prova dos Casais desta semana colocou as duplas em uma disputa acirrada na "gangorra do terror". O desafio era crucial, pois o casal com o melhor desempenho garantiria o título de Casal Power, com seus privilégios, enquanto o pior colocado seria automaticamente indicado para a DR da semana. A competição na gangorra testou a sincronia, a resistência e a estratégia de cada dupla. Acompanhe e veja qual casal se destacou e qual teve o pior desempenho, selando seu destino na próxima votação!



