Carol arrisca tudo na 'emoção', e Rayanne não conclui prova | Power Couple

Dando continuidade na Prova das Mulheres, Carol usou a razão e arriscou que Radamés era totalmente emoção. Mesmo não dando tempo de acertar as seis bolas na cesta, a judoca acertou as outras cinco e garantiu mais R$ 21 mil na conta. Na sequência foi a vez de Rayanne. A miss não teve dificuldade com o balanço, contudo, na hora de escolher as respostas, errou duas e não concluiu a prova, perdendo R$ 30 mil! Por fim, chegou a hora de Cris. A influenciadora sentou no balanço e colocou em xeque os R$ 32 mil apostados indiretamente por Kadu. Cris acertou as seis bolas na cesta, as cinco respostas e concluiu a prova.



