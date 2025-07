Carol chora após atitudes de Radamés | Power Couple

Após o fim do Quebra-Power, o clima entre Carol e Radamés ficou péssimo por conta das atitudes do ex-jogador na dinâmica. Radamés ter perdido a cabeça fez com que a judoca chorasse copiosamente. " Agora no final vai botar tudo a perder? ", afirmou Carol aos prantos em conversa com Tali. "Você vai deixar acontecer isso agora no final com a gente?", questionou Radamés. Cada um foi para um canto da Mansão e refletiram sobre o ocorrido.



