Carol decide em qual aliado iria votar na próxima DR | Power Couple

Apesar de estarem em vantagem, Carol já pensou na possibilidade de ter que votar em um dos seus aliados na próxima DR. Depois de falar o que pensa para o marido, a judoca compartilhou com Tali e Rafa em quem eles devem votar nesse cenário hipotético. Já na sala, Eike desabafou com Ana Paula sobre estar indignado com o afastamento de Cris e Kadu.



