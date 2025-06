Carol e Radamés comentam veto de Victor | Power Couple

Em conversa na Suíte Power, Carol e Radamés repensaram sobre as críticas do veto direcionadas a Rayanne e Victor. De acordo com a judoca, a ordem do veto não faria diferença, já que, independentemente, existe uma grande possibilidade deles precisarem se votar. Logo depois, Carol chamou o casal para se desculpar e explicar o motivo das críticas.



