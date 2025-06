Carol e Radamés completam a DR desta semana | Power Couple

Para finalizar a votação desta quarta-feira (4), Carol e Radamés votaram de forma estratégica e escolheram Ana Paula e Antony. Na sequência, Silvia e André, como combinado com o grupo, também votaram em Ana Paula e Antony. Por fim, o casal votado teve sua oportunidade e votaram em Carol e Radamés. No fim, o casal de ex-atletas somou 6 votos e ocuparam o terceiro banco da DR. Dessa forma, a eliminação desta quinta (5) contará com Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, e Emilyn e Everton.



