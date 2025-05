Carol e Radamés criticam 'chefia' e Tali e Rafa boicotam comida de Gretchen | Power Couple

Carol e Radamés expressaram descontentamento com a postura dos autointitulados "líderes da cozinha", que se recusam a receber ajuda e ainda reclamam dos demais participantes que não fazem parte do seu esquema de organização para as refeições e a limpeza do espaço. A insatisfação com essa dinâmica foi compartilhada com Tali e Rafa, aliados do casal, que foram ainda mais incisivos ao afirmar que "não irão nem comer" a comida preparada por Gretchen.



