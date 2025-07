Carol e Radamés retornam à Mansão | Power Couple

Agora sim, só finalistas. Após eliminarem os aliados Tali e Rafa, Carol e Radamés retornaram à Mansão e completam o elenco que concorerrá nesta quinta-feira (10) ao prêmio do Power Couple. E a rivalidade com Adriana e Dhomini, que perdurou durante quase toda a temporada, continuou na volta do casal de ex-atletas, que não recebeu os cumprimentos dos adversários.



