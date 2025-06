Carol e Tali desconfiam de participantes durante fofoca | Power Couple

Com a Mansão com cada vez menos pessoas, é de se imaginar que apareçam mais lugares para se fofocar, não? Errado! Durante conversa, Carol e Tali estavam criticando a postura de Silvia no jogo, quando ela chegou de repente, estragando a conversa. Para disfarçar, a judoca decidiu fofocar sobre outra aliada: Rayanne. Quando elas estavam falando, a miss também chegou na roda e o climão tomou conta da situação.



